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تعليم

التعليم ترصد 3 حالات غش بالموبايل في لجان الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:32 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، في سادس أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2019 /2020، الامتحان في مادة الكيمياء (طلبة شعبتي العلوم والرياضيات)، بإجمالي (26481) طالبا/طالبة، وامتحان مادة الجغرافيا (طلبة الشعبة الأدبية) بإجمالي (5378) طالبا/طالبة.

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كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة أولي) بإجمالي (1) طالب، وأدي طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مقاييس المفاهيم (الكيمياء) لشعبتي العلوم والرياضيات. 
 
وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء الامتحان خلال اليوم السادس للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

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وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (3) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وذلك بمحافظة "أسوان (إدارة دراو التعليمية)، محافظة أسيوط (إدارة الغنايم التعليمية)، محافظة الجيزة (إدارة كرداسة التعليمية)" وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
 
جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 30/8/2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.

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