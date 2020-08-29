تدريبات تأهيلية لـ حازم إمام ومصطفى فتحي ومحمد عبد السلام بمران الزمالك

خاض حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريبات تأهيلية اليوم .





يأتي هذا على هامش المران الذي أقيم اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.





ويستعد الزمالك لمباراة إنبي المرتقبة المقرر لها غدا الأحد في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.





ويعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة المقاولون العرب الأخيرة والتي تم استبداله خلالها والدفع بمحمد عبد الغني.



