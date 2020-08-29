تدريبات تأهيلية لـ حازم إمام ومصطفى فتحي ومحمد عبد السلام بمران الزمالك

خاض حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريبات تأهيلية اليوم .
يأتي هذا على هامش المران الذي أقيم اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
ويستعد الزمالك لمباراة إنبي المرتقبة المقرر لها غدا الأحد في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة المقاولون العرب الأخيرة والتي تم استبداله خلالها والدفع بمحمد عبد الغني.
وفي نفس الوقت أدى مصطفى فتحي ومحمد عبد السلام ثنائي الفريق تدريبات تأهيلية على هامش تدريبات الفريق اليوم.