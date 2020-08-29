العزازى: المشروعات التنموية بالإسكندرية قدرت بقيمة تكلفة استثمارية تتعدى الـ100 مليار جنيه

قال اللواء أحمد العزازى، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، إنه فى مشروع بشاير الخير 3 تم إسكان 128 أسرة بعد افتتاحها.





وأضاف "العزازى" خلال مؤتمر إفتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية يمحافظة الإسكندرية، أن تلك المشروعات الحضارية تعتبر خير شاهد على إستمرار مسيرة التنمية، ولكنها ليست نهاية المطاف فإنه جارى التنفيذ والبدء فى العديد من المشروعات التنموية تستهدف صغار وكبار الشركات والمستثمرين بمحافظة الإسكندرية.





وتابع أن تلك المشروعات التنموية بالمحافظة قدرت بقيمة تكلفة استثمارية تتعدى ال 100 مليار جنيه، لافتا إلى أن القوات المسلحة هى من تقوم بالإشراف عليها بالتعاون مع جميع مؤسسات وأجهزة الدولة وعلى سبيل المثال مشروع إنشاء مدينة بشاير الخير 4 برشيد الجديدة بمحافظة البحيرة.