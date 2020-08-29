AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

العزازى: المشروعات التنموية بالإسكندرية قدرت بقيمة تكلفة استثمارية تتعدى الـ100 مليار جنيه

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:54 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال اللواء أحمد العزازى، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، إنه فى مشروع بشاير الخير 3 تم إسكان 128 أسرة بعد افتتاحها.

وأضاف "العزازى" خلال مؤتمر إفتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية يمحافظة الإسكندرية، أن تلك المشروعات الحضارية تعتبر خير شاهد على إستمرار مسيرة التنمية، ولكنها ليست نهاية المطاف فإنه جارى التنفيذ والبدء فى العديد من المشروعات التنموية تستهدف صغار وكبار الشركات والمستثمرين بمحافظة الإسكندرية.

وتابع أن تلك المشروعات التنموية بالمحافظة قدرت بقيمة تكلفة استثمارية تتعدى ال 100 مليار جنيه، لافتا إلى أن القوات المسلحة هى من تقوم بالإشراف عليها بالتعاون مع جميع مؤسسات وأجهزة الدولة وعلى سبيل المثال  مشروع إنشاء مدينة بشاير الخير 4 برشيد الجديدة بمحافظة البحيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالإنفوجراف.. الاستخدام الأمثل للموارد بهدف تنمية مجتمعات الإدارة المحلية

بدأ بتلاوة آيات قرآنية.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروعات بالإسكندرية ..فيديو

مدبولي: مشروع «بشاير الخير» نموذج مثالي في مصر لقطاع تطوير العشوائيات

الرئيس السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية

في أقل من سنتين.. مدبولي يكشف تكلفة محور المحمودية وما تحملته الدولة

الرئيس السيسي: ماضون في مسيرة الإصلاح والتنمية.. فيديو

ترشيحاتنا

بدون مكياج.. منة حسين فهمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الرئيس السيسي منفعلا: بتعذب كل يوم لما بشوف بلدي بتتقطع وأهلها بيدمروها.. فيديو

جنش ينشر صورة له برفقة سعد سمير: التيشرت عالمي

مش عارف أعمل إيه.. السيسي يوجه رسالة للمصريين.. فيديو

حكم عراقي: طاقم حكام لقاء الأهلي والجونة يتحمل مسؤولية هدف مروان محسن

12 لاعبا.. الإصابات وكورونا تضرب النادي المصري قبل لقاء الأهلي الليلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من الأحمر في محاربة السرطان.. فوائد البطيخ الأصفر

محطة معالجة مياه وصرف ومجمع صوامع عالمي.. ما لا تعرفه عن المشروعات العملاقة ببرج العرب

بالريال.. سعر غير متوقع لفستان نسرين طافش