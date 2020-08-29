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الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروع تطوير محور المحمودية خلال جولته بالإسكندرية

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:48 م
الرئيس السيسي يشهد
الرئيس السيسي يشهد إفتتاح مشروع تطوير محور المحمودية خلال جو
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هاجر إبراهيم
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية بمحافظة الإسكندرية اليوم، افتتاح مشروع تطوير محور المحمودية.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بعدم التسرع في الحكم على المشروعات التنموية، قائلا: "من فضلكم مستعجلوش فى الحكم على المشروعات التنموية زى موضوع المحور اللى كنا بنتكلم عليه".

وأضاف الرئيس السيسي، أثناء افتتاحه عددا من المشروعات القومية بالإسكندرية: "إحنا بنواجه حالة من التشكيك موجودة عند بعض الناس".

وتابع "أنا بالنسبالى معنوياتي مبتتأثرش وقرارى مبيتغيرش، لأنه مش قرار ناجم عن هوا ولكن عن دراسات ومن مسئولين فى الدولة وكل مسئول منهم لديه من المؤهلات العلمية والمهارات والخبرات اللازمة للتنفيذ".
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