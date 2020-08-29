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رياضة

لا نملك مليما واحدا.. ٤ أندية فى مطروح تواجه شبح الانسحاب من الدورى

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:31 م
الرجاء المطروحي -
الرجاء المطروحي - ارشيفية
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يسري غازي - عبدالله هشام
أكد سعد أبو صندوق رئيس نادي الرجاء، أن ٤ أندية تابعة الى مطروح لم يعد أمامها غير الانسحاب من المسابقات المحلية بسبب المشكلات المادية التي تعانيها وقلة الموارد .

وقال سعد ابو صندوق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : مشكلة تبحث عن حل ..قرر اتحاد الكرة وفقًا لرؤية الدولة عودة المسابقات وفي مطروح لدينا أربعة أندية تستمر مسابقاتها وهي: الرجاء والحمام في القسم الثاني ، الجزيرة والمصري السلوم في القسم الثالث وهي تمثل شباب مطروح من السلوم حتى الحمام.

وتابع : ولا يوجد في خزائن هذه الأندية مليم واحد ويقوم رؤساء الاندية بالصرف من أموالهم الخاصة. 

وأضاف : عرضنا هذه المشكلة على جميع السادة النواب وعلى محافظ مطروح ولم نجد لها حل علمًا بأن اللاعبين والاجهزة الفنية لهم مستحقات متأخرة من يناير الماضي وهذه الأندية ليس لها موارد وتعتمد كلياًّ على دعم المحافظ. 

واستطرد : ونادي الرجاء والحمام في منافسة قوية مع اندية عريقة وصاحبة إمكانيات هائلة ولم يعد أمامنا سوى الانسحاب من المسابقات ولا عزاء لشباب مطروح المحب للرياضة التي تعتبر أمن قومي في الوقت الراهن.
إلى من نشتكي يا نواب الشعب   ؟؟؟!!!

كما نشر حمدي حفيظ الجميعي رئيس نادي الجزيرة المطروحي نفس البيان السابق مضيفا : " فالبرغم أننا على بعد خطوة من تحقيق إنجاز الصعود للقسم الثاني وبدون هزيمة طوال الموسم فلم يعد أمامنا سوى الانسحاب من المسابقات ولا عزاء لشباب مطروح المحب للرياضة التي تعتبر أمن قومي في الوقت الراه " . 

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