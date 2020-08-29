محافظ الوادي الجديد يدشن مشروع تطوير قرى درب الأربعين

دشن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد يرافقه مصطفى إسماعيل، أمين عام الجمعية الشرعية الرئيسية، اليوم السبت، مشروع تطوير وتنمية قرى درب الأربعين بمركز باريس، وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي والجمعية والذي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأكد الزملوط، فى مؤتمر عقد اليوم، أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية والمنازل بالقري، وتطوير كافة الخدمات المقدمة للأهالي والتي تضم توفير طبيب مقيم بالقرية ودعم الوحدات الصحية بالأدوية والأجهزة اللازمة، ودعم طلاب المراحل الدراسية المختلفة حتى المرحلة الجامعية، ماديًا ومعنوياََ وتطوير المدارس.





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وتم توفير مقر إقامة للطلاب بمدينة باريس مجانًا كدعم من المحافظة، وتحويل اعتمادات مساعدة التصحر لمشروعات تنمية مستدامة لصالح الأهالي وخاصة المشروعات الزراعية للمحاصيل الجديدة وذات العائد الاقتصادى المرتفع، كالنباتات العطرية والكمون والتي ثبت نجاح زراعتها بالمحافظة، ومنح مكافأة مالية قدرها ١٠ آلاف جنيه لأفضل منتج لهذه المحاصيل.





كما شهد المؤتمر، توزيع عقود ٥٠٠ فدان لـ٢٥٠ منتفعا من أهالي القري بواقع ٢ فدان لكل منتفع لزراعتها مع توفير الأسمدة والتقاوي والإشراف الزراعي وتسويق المنتج بأفضل الأسعار، بالإضافة إلى توزيع عقود رعاية لعدد من الطلاب المتفوقين لرعايتهم ماديا واجتماعياَ وتأهيلهم للالتحاق بالجامعة لتوفير كوادر بكل المجال لخدمة قراهم.