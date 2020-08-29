كريم طارق يقود طلائع الجيش للفوز على الإنتاج الحربي في الدوري

حقق فريق طلائع الجيش الفوز علي الانتاج الحربي بهدف دون رد في المباراة التى اقيمت علي ملعب السلام " استاد الأهلي " ضمن منافسات الجولة ال23 من بطولة الدورى المصري .





في الدقيقة 17 من عمر اللقاء إنطلق مامادو نياس لاعب الانتاج الحربي بسرعة بالكرة من الجانب الأيسر وانفرد بالحارس محمد بسام وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن بسام تصدى للكرة بقدمه.





وفي الدقيقة 20 أرسل محمد شوقي غريب لاعب الانتاج الحربي تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها محمد رجب من داخل منطقة الجزاء برأسية قوية مرت فوق العارضة.





نجح فريق طلائع الجيش في تسجيل هدف الفوز عن طريق كريم طارق بعد تمريرة عرضية من محمد ناصف من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء قابلها اللاعب بعد تحرك رائع بتسديدة قوية مرت على يمين الحارس أحمد يحيى داخل الشباك.





ويحتل الإنتاج الحربي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز التاسع بـ 25 نقطة.