ميرفت خليل تكتب: الزائر الثقيل

هل حان وقت رحيلك ايها الزائر الثقيل ، الا تكفيك غربتنا لتأتي انت وتزيدها... تُفرقنا...تمنعنا من مشاركة افراحنا وتمنعنا من مشاركة احزاننا ووداع اعز الناس لدينا ...تبعدنا عن اوطاننا التي طالما اشتقنا لزيارتها بين الحين والآخر.





متي ترحل ايها الفيروس اللعين لتعود الحياه لما كانت عليها ...الطالب الي مدرسته ، العامل الي عمله ، تعود الطائرات لتحلق في السماء لتحملنا مره اخري الي اوطاننا لنري احبابنا دون الحاجه الي شهاده تثبت اننا متعافين.





زرتنا دون رغبتنا واطلت الزياره وليس هناك ميعاد لطائرة اقلاعك وعودتك الي حيث جئت.

تسببت في خسائر اقتصاديه عالميه ..بعد ان كان النمو الاقتصادي حسب مانشر في World Economic Outlook الصادر عن الصندوق الدولي في يناير ٢٠٢٠ فتحول النمو الي خسائر وصلت الي ٥٠ مليار وتشير التقديرات الي ان الخساره قد تصل الي ٢ تريلون دولار.





كنت ايها الزائر الثقيل عاملا محفزا للاكتئاب والقلق نتيجة العزله والحجر الصحي وضغوط الحياه والذي بدوره ادي الي التوعك الجسدي .

وعلي الرغم من انه كان لك بعض الآثار الايجابيه مثل التحول الرقمي ومواكبة التطور العالمي، والصحوه الطبيه ودفع العلماء للعمل في الابحاث العلميه في جميع دول العالم .





اظهرت ايضا العوار في العلاقات الدوليه حينما اغلقت كل دوله ابوابها علي نفسها لتواجهك وتناسوا ان في الاتحاد قوه ثم تداركوا الامر ليعملوا معا.





اوضحت لنا ايها الفيروس ان هناك اهمية مُلِحة لزيادة الوعي الصحي والنفسي ، جعلت الناس يهتموا بصحتهم وبتغذيتهم وبنظافتهم العامة والشخصية وغيرت من سلوك حياة الكثيرين.



