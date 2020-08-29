لاعبو المقاولون العرب يسافرون إلى الغردقة لمواجهة الجونة بالدوري.. صور

سافر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، من مطار القاهرة الدولى قبل قليل إلى مدينة الغردقة.





ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة نادى الجونة، فى إطار مباريات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز على استاد الجونة بالغردقة.





ويطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة العروض القوية بالمسابقة بعد الفوز فى الجولة الماضية على نادى الزمالك بهدفين مقابل هدف فى لقاء مثير حتى الثوانى الأخيرة.





وفاز المقاولون العرب فى مباراة الدور الأول على فريق الجونة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما باستاد الجبل الأخضر في الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.