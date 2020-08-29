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يصنع من الفسيخ شربات .. محافظ الإسكندرية يكشف كواليس محور المحمودية في عهد الرئيس

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:21 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم إنشاء إدارة مستقلة مسئولة عن صيانة ومتابعة محور المحمودية، بقيادة نائب المحافظ؛ موضحا أن ما حدث اليوم من افتتاح محور المحمودية يعتبر عيدا للمحافظة.

وأضاف خلال برنانمج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هذا المحور ليس ناقل للحركة ولكنه محور تنموي مهم جدا؛ حيث أن تحويل ترعة مليئة بالقاذورات إلى محور حيوي تنموي بتلك التكلفة يعتبر تحديا كبيرا وانجازا عظيما لكل من شارك فيه؛ مشيرا إلى أن المشروع عليه كل الخدمات التي يستخدمها المواطن.

وأكد المحافظ، أنه سيتم تطوير جانبي المحور من خلال الاستثمارات على جانبي الطريق؛ وسوف تطل على العقارات الموجودة عليه على الأشجار والمناظر الجميلة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية الخاصة بالبترول بمحافظة الإسكندرية ومحطة معالجة الصرف وتطوير محور المحمودية وبشائر الخير.
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