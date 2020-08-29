السعودية تتصدر دول العالم في سرعة شبكات جوّال الجيل الخامس

أصدرت شركة "أوبن سيجنال" البريطانية المتخصصة في تحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الجوال، تقريرا أكدت فيه تصدر المملكة العربية السعودية عالميا في سرعات وتغطية الجيل الخامس.





وحظى التقرير الذي غطى الدول الرائدة عالميا في نشر الجيل الخامس باهتمام واسع.

وغطى التقرير ثلاثة جوانب (تصدرتها جميعا المملكة) وهي: سرعات الجيل الخامس، السرعات العامة لتقنيتي الجيل الرابع والخامس، بالإضافة إلى تغطية الجيل الخامس.

وتجاوز متوسط سرعة تحميل الجيل الخامس في المملكة 414.2 ميجابت/ثانية، وهي سرعة تفوق المركز الثاني (كوريا الجنوبية) بنسبة 32%. إضافة إلى ذلك تصدرت المملكة في السرعات العامة (الجيل الرابع والخامس) بمتوسط سرعة تحميل 144.5 ميجابت/ثاني، وهي سرعة تفوق المركز الثاني (كندا) بنسبة 60% على تحديد متوسط سرعات الاتصال بالإنترنت عبر شبكة الجيل الخامس في كل دول العالم.

وأوضح التقرير أن تغطية شبكات الجيل الخامس في المملكة هي بنسبة تغطية تجاوزت 34%، ما يعكس انتشار وقوة تغطية الجيل الخامس على مستوى المملكة.

وأشار التقرير إلى تجاوز سرعات الجيل الخامس في المملكة سرعات الجيل الرابع بـ 14 ضعف، وهي الزيادة الأعلى ضمن الدول الرائدة في نشر الجيل الخامس عالميا.

وتعد "أوبن سيجنال" من أبرز الجهات المستقلة ذات السمعة العالمية الكبيرة في مجال تحليل وتقييم شبكات الجوال، وتحظى تقاريرها باهتمام كبير في صناعة الاتصالات حول العالم.