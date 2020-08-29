VAR يحرم الأهلي من هدف التقدم أمام المصري من توقيع بادجي

سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدفا أمام منافسه المصري لكن تقنية الفار ألغت الهدف بداعي التسلل، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب فى إطار مباريات الاسبوع الـ 23 من الدوري المصري.









سجل الهدف اللاعب أليو بادجي فى الدقيقة 25 من زمن المباراة بعدما استلم الكرة داخل منطقة من تمريرة رأسية من مروان محسن الذي كان فى وضعية تسلل والذي احتسبها الحكم بعد الرجوع إلى تقنية الفار.





وبدأ لاعبو الاهلي اللقاء بكل حماس، ففى الدقيقة الثانية احتسبت ركلة ركنية لصالح الأحمر من الجهة اليسرى نفذها علي معلول بكرة مقوسة داخل منطقة الجزاء على رأس مروان محسن الذي يحول الكرة لتمر بجوار القائم الأيسر.









وفى الدقيقة 15 احتسب خطأ لصالح الاهلى من على حدود منطقة الجزاء من الجهة اليمنى نفذها علي معلول داخل منطقة الجزاء لتصطدم بالدفاع ولتمر بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس حسام عياد.









ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة بفارق 14 نقطة عن بيراميدز الوصيف، والذي خاض مباراة الجولة الحالية.





أما المصري فيحل في المرتبة رقم 15 برصيد 21 نقطة ولكن بعدما خاض 19 مباراة فقك، متفوقًا بفارق الأهداف على الجونة صاحب أول مراكز الهبوط