وزير الرى السابق لصدى البلد: إثيوبيا تماطل لاستكمال بناء سد النهضة

قال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الرى السابق أن أثيوبيا تماطل لاستكمال بناء وملء سد النهضة أثناء فترة المفاوضات.



وأضاف "محمود أبو زيد" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" غالبًا المفاوضات تأخذ وقت طويل حتى تصل لحلول سلمية.



وأكد أن الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون لهم دور فى هذه المفاوضات.



وأشار وزير الرى السابق الى أن وزارة الخارجية يجب أن يكون لها دور مع وزارة الرى لمعرفة اتجاه الأثيوبيين ومحاولة تقريب وجهات النظر.



ولفت الى أن مصر لم ولن تحتكر مياه النيل والحقيقة أن الموارد مشتركة ومصر تحافظ على الاتفاقية الموقعة عام 1902 لكن أثيوبيا تماطل وتستثمر الوقت.