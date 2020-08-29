خروج عمرو السولية للإصابة أمام المصري





وخرج السولية من المباراة فى الدقيقة 36 من زمن المباراة بعدما اشتكي من آلام فى العضلة الامامية ، لينزل بدلا منه محمد مجدي أفشة فى الدقيقة 43 من زمن اللقاء .





ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة بفارق 14 نقطة عن بيراميدز الوصيف، والذي خاض مباراة الجولة الحالية.



أما المصري فيحل في المرتبة رقم 15 برصيد 21 نقطة ولكن بعدما خاض 19 مباراة فقك، متفوقًا بفارق الأهداف على الجونة صاحب أول مراكز الهبوط

تعرض عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة أمام المصري، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب فى إطار مباريات الاسبوع الـ 23 من الدوري المصري .