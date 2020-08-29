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أحمد موسى يستعرض تكريم محمد أبو العينين لأوائل الثانوية العامة والأزهرية

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:42 م
النائب محمد أبو العنين
النائب محمد أبو العنين
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عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا، على فضائية «صدى البلد»، عن تكريم النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، بعد تفوقهم، في ظل أزمة كورونا.

جاء ذلك، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والنائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب نائب رئيس حزب مستقبل وطن، حيث كرمت مجموعة كليوباترا، بالاشتراك مع مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والاجتماعي، أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2020، كما تم منحهم مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل طالب، وشهادات تقدير.

تم التكريم، بحضور كل من، النائب محمد أبو العينين، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد بركات المشرف على المركز الإعلامي للأزهر الشريف، والسيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح مدير عام شبكة قنوات صدى البلد.
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