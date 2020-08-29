التنمية المحلية: الدولة تنفق ملايين لتحويل العشوائيات إلى مناطق آمنة

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه سيتم التعامل بالحزم مع المخالفين وأصحاب التعديات على أملاك الدولة، موضحا أنه تم استرداد 3.8 مليون متر مربع من أراضي أملاك الدولة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إزالة 20 ألف حالة تعد بما يعادل 60 ألف فدان، مشيرا إلى أنه تم إزالة 3885 حالة على أراض زراعية.









وأردف أنه تم إزالة 10 آلاف و800 حالة تعد على أراضي الدولة، مؤكدا أن الحكومة حريصة على استرداد أملاك الدولة، ولن يتم السماح لضعاف النفوس بالتعدي على أراضي الدولة.





أوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الدولة تنفق الملايين في مشروعات تحويل العشوائيات إلى مناطق آمنة على أرواح قاطنيها.



