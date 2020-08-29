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أخبار العالم

نتنياهو يلتقي جاريد كوشنر غدا

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:34 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سوف يلتقي غدا، جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مكتبه بالقدس المحتلة.

وسوف يجري نتنياهو مباحثات مع كوشنر، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، وبعدها سوف يعقدون مؤتمرا صحفيا مع وسائل الإعلام.

وتأتي زيارة كوشنر للمنطقة بعد جولة أجراها وزير الخارجية مايك بومبيو على خلفية اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وكان كوشنر أكد في وقت سابق أن العديد من الدول العربية ستقوم في الفترة القادمة بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
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