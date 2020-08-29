ياسمين صبري تشتري سيارة بـ ١٠ ملايين جنيه.. صور

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وثيقة تبين امتلاك الفنانة ياسمين صبرى سيارة بقيمة ١٠ ملايين جنيه.

وأوضحت الوثيقة المتداولة، أن السيارة من فئة rolls Royce damn، موديل ٢٠٢٠، بقوة 5000 حصان.





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وتبين الوثيقة أنها تتبع جمارك اسكندرية، وسعرها الشامل يصل بنحو ١٠ ملايين جنيه مما يجعل هذه السيارة من ضمن أغلى سيارات العالم.

وأثارت الوثيقة تعجب رواد التواصل الإجتماعي، لغلاء السيارة وقيمتها العالية للغاية.





يذكر أن الفنانة ياسمين تزوجت رجل الأعمال المصري أحمد ابوهشيمة صاحب مجموعة شركات للحديد والصلب.