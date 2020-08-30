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فن

زينة بصحبة لبلبة في خطوبة ابنة مدحت العدل.. صور

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نشرت الفنانة زينة مجموعة من الصور لها عبر حسابها على إنستجرام من خطوبة ابنة المنتج مدحت العدل.


وعلقت زينة: "انا والقمر شهد رمزي، والنجمة الكبيرة حبيبتي #لبلبة في فرح احلي عروسة في الدنيا #ايه_مدحت_العدل مبروك #دكتور #مدحت_العدل حبيب قلبي واجدع راجل في مصر، وداليا حبيبة قلبي احلي ست في مصر وبناتها زينة وفريدة جمال العدل.


كانت الإعلامية بوسي شلبي نشرت صورا لها من خطوبة ابنة المنتج مدحت العدل عبر حسابها على إنستجرام.


وكتبت: "الف مبروك للغالين هدى ومدحت العدل خطوبة ابنتهم".

 

وكان من ضمن الفنانين الحاضرين إلهام شاهين، لبلبة، هالة صدقي، ليلي علوي، حسين فهمي. 


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‎وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.
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