صراع بين الأهلي وبيراميدز على المغربي أيوب الكعبي

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز مع أحد لاعبي الدوري الصيني.





وقال محمد فاروق مقدم فريق البريمو على قناة Ten إن الفترة الماضية شهدت صراعا كبيرا بين نادي الأهلي وبيراميدز على اللاعب أيوب الكعبي مهاجم هيبي فروتشن الصيني.





وكان بيراميدز اقترب من ضم اللاعب ليدخل الأهلي في صراع الحصول على خدمات المغربي، حيث أجرى مسئولو الأحمر اتصالات مكثفة مع اللاعب لضمه في الموسم المقبل.





جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك وبيراميدز في صراع قوي لضم أفضل اللاعبين لصناعة قوام قوي لتحقيق بطولات الموسم الجديد.