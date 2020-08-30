AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صراع بين الأهلي وبيراميدز على المغربي أيوب الكعبي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:20 ص
ايوب الكعبي
ايوب الكعبي
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف الإعلامي محمد فاروق، عن حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز مع أحد لاعبي الدوري الصيني. 

وقال محمد فاروق مقدم فريق البريمو على قناة Ten إن الفترة الماضية شهدت صراعا كبيرا بين نادي الأهلي وبيراميدز على اللاعب أيوب الكعبي مهاجم هيبي فروتشن الصيني.

وكان بيراميدز اقترب من ضم اللاعب ليدخل الأهلي في صراع الحصول على خدمات المغربي، حيث أجرى مسئولو الأحمر اتصالات مكثفة مع اللاعب لضمه في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك وبيراميدز في صراع قوي لضم أفضل اللاعبين لصناعة قوام قوي لتحقيق بطولات الموسم الجديد. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شريف إكرامي كلمه السر.. بيراميدز يسعى لـ ضم رمضان صبحي.. فيديو

عادل عبدالرحمن: طريقة لعب وليد أزارو لا تناسب فايلر.. فيديو

بالأرقام .. ضياء السيد: أزارو أفضل مهاجم خلال الموسمين الماضيين

محمد فاروق: الزمالك يخطط لخطف وليد أزارو من الأهلي

أسامة عرابي: رمضان صبحي كان أيقونة الأهلي ورحيله مؤثر ..فيديو

بيدور على مصلحته.. مجدي عبد الغني: رمضان صبحي صاحب قرار رحيله عن الأهلي ..فيديو

ترشيحاتنا

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

تشكيل الأهلي.. فايلر يفاجئ المصري بثنائي هجومي

حقوق الزوجة عند الخلع.. 5 ممتلكات تتنازل عنها للزوج شرعا وقانونا

أردوغان يعلن الحرب.. تركيا تعلن إجراء مناورات بشرق المتوسط

عمرو حنفي: أول مرة أتولى منصب محافظ.. ولو فيه جنيه للدولة هجيبه

هاني حتحوت لـ مرتضى منصور: كان يجب عليك التحكم في انفعالاتك تجاه رئيس الوزراء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمع اللاجئين| سر إطلاق الرسام الغامض بانكسي قارب النجاة لويس ميشيل .. صور

على وشك الغرق .. دول أوروبية تتجاهل استغاثات سفينة إنقاذ لاجئين| صور

تقرير مسرب يتوقع وفاة 85 ألف شخص بكورونا في الشتاء بـ بريطانيا