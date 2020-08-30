AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش اللبناني: العثور على جثة مصري مفقود تحت أنقاض مرفأ بيروت

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:13 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلن الجيش اللبناني، السبت، العثور على مصري و3 لبنانيين و3 سوريين تحت أنقاض مرفأ بيروت.

وبحسب "العربية"، قال الجيش اللبناني إن عمليات البحث والإنقاذ لم تتوقف حتى الآن بين أنقاض مرفأ بيروت وما جواره، منذ حدوث انفجار "نيترات الأمونيوم" في 4 أغسطس الجاري.

وأضاف الجيش اللبناني أن عدد من عثر عليهم من المفقودين المسجلين لدى الأمن الداخلي، بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني، هو 7 مفقودين، مصري و3 لبنانيين و3 سوريين.

وتابع أن حصيلة الانفجار 188 قتيلا، إضافة إلى 6500 مشوه وجريح على الأقل.

وأكد مدير قسم العلاقات العامة في الجيش اللبناني أن البحث عن المفقودين مستمرا، ولن يتوقف حتى العثور عليهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لبنان يرفع أنقاض المرفأ ويضمد جراحه.. فيديو

شاهد.. لحظة إنقاذ شاب من تحت انقاض بيروت

لبنان يواصل رفع أنقاض مرفأ بيروت بعد الانفجار الضخم بحثا عن مفقودين

فرق عمليات روسية تزيل الأنقاض في مرفأ بيروت ..فيديو

الجيش اللبناني يوجه الشكر للشعب لمساهمته البحث عن مفقودي مرفأ بيروت

العثور على جثث أجانب مجهولة في موقع انفجار مرفأ بيروت

ترشيحاتنا

سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

مرتضى منصور عن إمكانية تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي: لأ

رسالة خاصة من عماد متعب إلى صالح جمعة عقب مشاركته أمام المصري

تشكيل الأهلي.. فايلر يفاجئ المصري بثنائي هجومي

الخال الندل.. عامل يتعدي جنسيا على طفلة شقيقته والجنايات تؤجل محاكمتة إلى أكتوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمع اللاجئين| سر إطلاق الرسام الغامض بانكسي قارب النجاة لويس ميشيل .. صور

على وشك الغرق .. دول أوروبية تتجاهل استغاثات سفينة إنقاذ لاجئين| صور

تقرير مسرب يتوقع وفاة 85 ألف شخص بكورونا في الشتاء بـ بريطانيا