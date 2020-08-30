الجيش اللبناني: العثور على جثة مصري مفقود تحت أنقاض مرفأ بيروت

أعلن الجيش اللبناني، السبت، العثور على مصري و3 لبنانيين و3 سوريين تحت أنقاض مرفأ بيروت.





وبحسب "العربية"، قال الجيش اللبناني إن عمليات البحث والإنقاذ لم تتوقف حتى الآن بين أنقاض مرفأ بيروت وما جواره، منذ حدوث انفجار "نيترات الأمونيوم" في 4 أغسطس الجاري.





وأضاف الجيش اللبناني أن عدد من عثر عليهم من المفقودين المسجلين لدى الأمن الداخلي، بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني، هو 7 مفقودين، مصري و3 لبنانيين و3 سوريين.





وتابع أن حصيلة الانفجار 188 قتيلا، إضافة إلى 6500 مشوه وجريح على الأقل.





وأكد مدير قسم العلاقات العامة في الجيش اللبناني أن البحث عن المفقودين مستمرا، ولن يتوقف حتى العثور عليهم.



