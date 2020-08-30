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فن

لقاء الخميسي توجه رسالة شديدة اللهجة لجمهورها

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:08 ص
رنا اشرف
نشرت لقاء الخميسي رسالة شديدة اللهجة لمتابعيها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقالت لقاء الخميسي في رسالتها: "مش من حقك تحكم علي غيرك.. مش من حقك تدخل في حياة غيرك او اختيارات غيرك او قرارات غيرك او كل ما يخص غيرك".

وتابعت: " تقبل غيرك كما هو واجعل اختياراتك وقراراتك وحقك لنفسك فقط.... كل انسان مسوؤل عن نفسه وقراراته واختياراته وحياته".

واضافت: "خليك في نفسك وحب الناس كما هم او لا تحبهم لكن لا تكره , لا تتنمر , لا تصدر احكام #خليكفيحالك يصلح المجتمع".




وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.
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