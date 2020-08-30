مقتل وإصابة 5 جنود أمريكيين في تحطم مروحية

ذكرت صحيفة "سان دييجو يونيون تريبيون" الأمريكية أن جنديين أمريكيين لقيا حتفهما وأصيب 3 في تحطم مروحية من طراز "بلاك هوك" في كورنادور بولاية كاليفورنيا.





ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم قيادة العمليات الخاصة بالجيش الأمريكي أن عنصر من قيادة العمليات الخاصة بالجيش الأمريكي كان يجري تدريبات روتينية بالقرب من كورونادو، كاليفورنيا ، في 27 أغسطس، عندما وقع حادث طائرة. قتل جنديان وجرح ثلاثة. تم تأمين المنطقة والتحقيق جار في الحادث ".





وأوضح البيان أن المروحية كانت تجري تدريبات روتينية في المنطقة، عندما وقع حادث الطائرة. تم بدء تحقيق، ومن المتوقع متابعة المزيد من المعلومات في غضون 24 ساعة، بعد إخطارات أقرب الأقارب.





وقالت جيه إليز فان بول، المتحدثة باسم الجيش، في رسالة بريد إلكتروني إلى الصحيفة: "في هذا الوقت، لا نصدر أي شيء بخلاف البيان المقدم.. ما زلنا في مرحلة إرسال إشعارات لأقارب الضحايا ولن نصدر أي معلومات إضافية حتى تكتمل هذه العملية".





وفقًا لمسؤول في وزارة الدفاع، وقع الحادث في جزيرة سان كليمنتي، غرب سان دييجو ، وشارك فيه جنود من فوج طيران العمليات الخاصة رقم 160 بالجيش.





في شهر يوليو الماضي، أكدت قوات مشاة البحرية الأمريكية مقتل سبعة من مشاة البحرية وبحار واحد في حادث وقع خلال التدريبات على مركبة هجومية برمائية (AAV) بالقرب من ساحل سان كليمنتي.