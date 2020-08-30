AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل وإصابة 5 جنود أمريكيين في تحطم مروحية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:07 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ذكرت صحيفة "سان دييجو يونيون تريبيون" الأمريكية أن جنديين أمريكيين لقيا حتفهما وأصيب 3 في تحطم مروحية من طراز "بلاك هوك" في كورنادور بولاية كاليفورنيا.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم قيادة العمليات الخاصة بالجيش الأمريكي أن عنصر من قيادة العمليات الخاصة بالجيش الأمريكي كان يجري تدريبات روتينية بالقرب من كورونادو، كاليفورنيا ، في 27 أغسطس، عندما وقع حادث طائرة. قتل جنديان وجرح ثلاثة. تم تأمين المنطقة والتحقيق جار في الحادث ".

وأوضح البيان أن المروحية كانت تجري تدريبات روتينية في المنطقة، عندما وقع حادث الطائرة. تم بدء تحقيق، ومن المتوقع متابعة المزيد من المعلومات في غضون 24 ساعة، بعد إخطارات أقرب الأقارب.

وقالت جيه إليز فان بول، المتحدثة باسم الجيش، في رسالة بريد إلكتروني إلى الصحيفة: "في هذا الوقت، لا نصدر أي شيء بخلاف البيان المقدم.. ما زلنا في مرحلة إرسال إشعارات لأقارب الضحايا ولن نصدر أي معلومات إضافية حتى تكتمل هذه العملية".

وفقًا لمسؤول في وزارة الدفاع، وقع الحادث في جزيرة سان كليمنتي، غرب سان دييجو ، وشارك فيه جنود من فوج طيران العمليات الخاصة رقم 160 بالجيش.

في شهر يوليو الماضي، أكدت قوات مشاة البحرية الأمريكية مقتل سبعة من مشاة البحرية وبحار واحد في حادث وقع خلال التدريبات على مركبة هجومية برمائية (AAV) بالقرب من ساحل سان كليمنتي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل وفقدان جنود أمريكيين في غرق مركبة برمائية

مقتل جندي من مشاة البحرية الأمريكية وفقدان 8 آخرين بعد غرق سفينة حربية قبالة كاليفورنيا

فقدان 8 جنود أمريكيين في البحر .. وقرار حاسم من قيادة بالجيش

إصابة جنود أمريكيين في حادث تصادم مع القوات الروسية بسوريا

لحظة إصابة جنود أمريكيين في حادث تصادم مع القوات الروسية بسوريا

ترشيحاتنا

تفجير جديد يستهدف أحد موانئ لبنان.. تفاصيل

أخبار الفن.. أحزان سعد لمجرد.. منال سلامة تكشف تفاصيل الحادث المروع.. وتطورات أزمة مدحت العدل وسعد الصغير

"من حقنا نعاتب الدكتور مصطفى مدبولي".. مرتضى منصور "يسب" من أشاعوا إساءته لرئيس الوزراء

بائع الفريسكا لـ صدى البلد: لم أتوقع ما حدث .. وأتمنى التخصص في الجراحة العامة

أخبار الأهلي.. فريق الكرة يفوز على المصري 2-0.. صالح جمعة يتصدر تويتر .. راحة لـ اللاعبين 48 ساعة

مساعد وزيرة الصحة يوضح معدلات الإصابة بـ كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانوا يلعبون الكرة.. صاعقة تقتل 10 أطفال بسبب خيال مآتة

قمع اللاجئين| سر إطلاق الرسام الغامض بانكسي قارب النجاة لويس ميشيل .. صور

على وشك الغرق .. دول أوروبية تتجاهل استغاثات سفينة إنقاذ لاجئين| صور