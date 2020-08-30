علي جمعة: حديث "أو ولد صالح يدعو له" يشمل الزوجة والصديق.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن النبي قال في الحديث الشريف "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"





وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن العلماء قالوا عن الولد الصالح، بأنه يشمل الخلف الصالح، سواء الزوجة أو الأولاد أو الأخوة أو الأب أو الأم أو الصديق، فكل هؤلاء يستطيعون فعل الخير وهبة ثوابه للميت.





وأشار إلى أن الله يفتح أبواب الخير بشكل واسع، فيقبل الصدقة من الإنسان بنفسه أو من فعلها باسمه ووهب ثوابها له، فهذا يكثر من الوفاء بين الأرحام.





وذكر أنه يطلق الجزء ويراد به الكل، فنقول "هقوم أصلي ركعة" وهنا لا تصلى الركعة فقط وإنما يصلي ركعتين أو أربعة أو أكثر.