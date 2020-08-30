فكري صالح يكشف لـ صدى البلد عن حارس المرمى الأجدر لخلافة الحضري في منتخب مصر

كشف فكري صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن حارس المرمى الأجدر بحماية عرين منتخب مصر في الفترة الحالية.





وقال صالح ل موقع صدى البلد إن، محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك يقع في أخطاء برعونة شديدة لا تؤهله لحماية عرين المنتخب، ومازال أمامه وقت طويل لكسب الخبرة والوصول لكي يصبح رقم واحد في مصر.





وأضاف مدرب حراس المنتخب السابق، أن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، ربنا أعطاه كل شئ ولكنه غير مجتهد ولا يريد أن ينافس، واكتفى بتواجده في بيراميدز ولا يتطلع للأفضل.





وأشار صالح الى أن، محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي تمكن من الوصول لمستوى من الثبات ورد الفعل المميز يؤهلة لحماية عرين منتخب مصر، فهو الآن رقم واحد في مصر بين حراس مرمى الدوري.



