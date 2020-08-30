أخبار الرياضة .. تفوق أرسنال على ليفربول.. صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز.. ومرتضى منصور يحسم الجدل حول رمضان صبحي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار، السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.









توج فريق أرسنال بلقب كأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول بركلات الترجيح من المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي، ضمن البطولة المحلية.





حقق فريق بيراميدز الفوز علي نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما باستاد اتحاد الشرطة منذ قليل ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الممتاز ليحتفظ بيراميدز بوصافة البطولة خلف الأهلي.





أكد المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك احترامه وتقديره الكامل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد الشائعات التي تناثرت في الساعات الماضية خصوصا بعد القبض على زعيم الجماعة الإرهابية.





كشف عماد متعب نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق، عن رسالته لصالح جمعة بعد عودته للمشاركته أمام نادي المصري في لقاء اليوم.





كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن حقيقة إمكانية تعاقد الزمالك مع رمضان صبحى لاعب هيدرسفيلد الإنجليزى، بعد أن أكد اللاعب أن رغبته الانتقال لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



