AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة .. تفوق أرسنال على ليفربول.. صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز.. ومرتضى منصور يحسم الجدل حول رمضان صبحي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:47 ص
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
Advertisements
عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار، السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.


توج فريق أرسنال بلقب كأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول بركلات الترجيح من المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي، ضمن البطولة المحلية.

حقق فريق بيراميدز الفوز علي نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما باستاد اتحاد الشرطة منذ قليل ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الممتاز ليحتفظ بيراميدز بوصافة البطولة خلف الأهلي.

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك احترامه وتقديره الكامل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد الشائعات التي تناثرت في الساعات الماضية خصوصا بعد القبض على زعيم الجماعة الإرهابية.

كشف عماد متعب نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق، عن رسالته لصالح جمعة بعد عودته للمشاركته أمام نادي المصري في لقاء اليوم.

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن حقيقة إمكانية تعاقد الزمالك مع رمضان صبحى لاعب هيدرسفيلد الإنجليزى، بعد أن أكد اللاعب أن رغبته الانتقال لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز مع أحد لاعبي الدوري الصيني. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواليس تعاقد نادي الزمالك مع لاعب بيراميدز

اخبار الرياضة.. وصول صفقة الزمالك الجديدة.. وبيراميدز يحسم جدل ضم رمضان صبحي.. وترتيب الدوري الانجليزي

مرتضى منصور: رمضان صبحي سيلعب في الإمارات أو السعودية وليس بيراميدز

آرسنال يتوج بـ كأس الدرع الخيرية للمرة الـ16 على حساب ليفربول بركلات الترجيح

مراسم تتويج آرسنال بـ كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول.. صور

بعد تتويج آرسنال على حساب ليفربول.. تعرف على قائمة أبطال الدرع الخيرية

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. زفاف شقيق مصطفى بسيط وأخت خاطر بحضور فناني مسرح مصر.. وكواليس الظهور الفني الأخير لـ رجاء الجداوي

أردوغان يعلن الحرب.. تركيا تعلن إجراء مناورات بشرق المتوسط

أدعية واظب عليها النبي في السجود.. تعرف عليها

كيف تحصل على تمويل لمشروعك الصغير والمتوسط

أخبار التوك شو .. الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت .. أحمد موسى يكشف سر هدم 30 مسجدا في الإسكندرية دفعة واحدة

مركز التنبؤ بفيضان النيل يعلن سقوط أمطار غزيرة على منابع النهر

AdvertisementS

فكري صالح يكشف لـ صدى البلد عن حارس المرمى الأجدر لخلافة الحضري في منتخب مصر

"من حقنا نعاتب الدكتور مصطفى مدبولي".. مرتضى منصور "يسب" من أشاعوا إساءته لرئيس الوزراء

إبراهيم سعيد: الأهلي له استراتيجية مختلفة عن الزمالك عقب الهزيمة في القمة

هاني حتحوت لـ مرتضى منصور: كان يجب عليك التحكم في انفعالاتك تجاه رئيس الوزراء.. فيديو

رسالة خاصة من عماد متعب إلى صالح جمعة عقب مشاركته أمام المصري

مرتضى منصور عن إمكانية تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي: لأ

أخبار الأهلي.. فريق الكرة يفوز على المصري 2-0.. صالح جمعة يتصدر تويتر .. راحة لـ اللاعبين 48 ساعة

إبراهيم سعيد: لو أراد الأهلي الفوز ببطولة إفريقيا لابد من مشاركة أحمد فتحي أساسيا

عادل طعيمة: مفيش عقل يقول الأهلي يفقد 4 كباتن في موسم واحد

صراع بين الأهلي وبيراميدز على المغربي أيوب الكعبي

إبراهيم سعيد: مندهش من إصرار فايلر بالاعتماد على مروان محسن

المصري: نتعرض للظلم.. والأهلي لا يحتاج مجاملة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبسها في القفص| فتاة تدخل في معركة مرعبة مع أسد مفترس.. فيديو

امرأة محبوسة في قفص 25 عاما لسبب غريب.. فيديو

كانوا يلعبون الكرة.. صاعقة تقتل 10 أطفال بسبب خيال مآتة