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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 30 -8- 2020 بمحافظات مصر

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:32 ص
صدى البلد
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلًا بـدرجات الحرارة  المتوقعة اليوم الأحد 30 -8- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية، وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مع ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة تسجل 78% .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 25 والعظمى 37

الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 36  
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 26 والعظمى 40

رجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 41
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 39 

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 34

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