AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عدد قياسي.. الهند تسجل قفزة كبيرة في الإصابات اليومية بـ فيروس كورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:50 ص
الهند تسجل قفزة كبيرة
الهند تسجل قفزة كبيرة في عدد الإصابات اليومية بـ فيروس كورون
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
سجلت الهند، اليوم الأحد، قفزة قياسية في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لشبكة "ان دي تي في" الهندية، أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل 78761 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو عدد قياسي عالمي.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 3542733 حالة منذ تفشي الجائحة في البلاد.

وكان الرقم القياسي السابق سجل في 17 يوليو الماضي في الولايات المتحدة وبلغ 77299 إصابة جديدة، حسبما أظهر إحصاء لوكالة رويترز.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 948 حالة وفاة بالفيروس، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 63498 حالة.

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات في البلاد، قررت الهند، ثالث أكثر دول العالم تضرراً من فيروس كورونا المستجد  بعد الولايات المتحدة والبرازيل، تخفيف إجراءاتها المتخذة بمواجهة الوباء، وذلك في محاولة منها لإنعاش اقتصادها. 

وأعلنت وزارة الداخلية أنه سيكون ممكناً، اعتباراً من الشهر المقبل، إقامة تجمعات ثقافية ورياضية وسياسية، على أن لا يُشارك بها أكثر من مئة شخص، وشريطة أن يضع المشاركون كمامات ويلتزموا الإجراءات الوقائية. 

وأشارت الوزارة إلى أن المترو سيستأنف أيضاً حركته في المدن الكبيرة تدريجياً. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع قياسي.. الهند تسجل حوالي 25 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

قفزة غير مسبوقة.. الصحة العالمية تعلن تسجيل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا حول العالم

الهند تسجل رقما قياسيا في عدد إصابات كورونا اليومية.. والوفيات تتخطى الـ30 ألف

العالم فى خطر.. أكبر زيادة للإصابة بكورونا خلال 24 ساعة

وباء كورونا يتوحش.. الهند تسجل أعلى معدلات إصابات في 24 ساعة

ترشيحاتنا

ألمانيا تسجل 785 حالة إصابة جديدة و6 وفيات بـ فيروس كورونا في 24 ساعة

زينة بصحبة لبلبة في خطوبة ابنة مدحت العدل.. صور

علي جمعة: هناك ذنوب لا يغفرها صيام يوم عاشوراء.. فيديو

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سامسونج تكشف عن أرخص تابلت في تاريخها.. ومفاجآت جديدة بأسعار هواتف iPhone 12

إبراهيم سعيد: لو أراد الأهلي الفوز ببطولة إفريقيا لابد من مشاركة أحمد فتحي أساسيا

في ذكرى رحيله.. السيد بدير أنقذ ليلى حمدي من ضائقة مالية وأعادها للسينما

AdvertisementS

امرأة محبوسة في قفص 25 عاما لسبب غريب.. فيديو

فكري صالح يكشف لـ صدى البلد عن حارس المرمى الأجدر لخلافة الحضري في منتخب مصر

حبسها في القفص| فتاة تدخل في معركة مرعبة مع أسد مفترس.. فيديو

الكويت تستثني المعلمين الوافدين من خطة الإحلال

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

حريم ترامب.. كراهية ميلانيا وإيفانكا تظهر علنًا في مؤتمر الحزب الجمهوري| فيديو

بعد تزايد إصابات كورونا.. برلماني: الحكومة قد تتجه لإعادة حظر التجول

انشقاق وانهيار الإخوان .. نتائج إلقاء القبض على محمود عزت.. فيديو

أخبار الرياضة .. تفوق أرسنال على ليفربول.. صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز.. ومرتضى منصور يحسم الجدل حول رمضان صبحي

فكري صالح لـ صدى البلد: تصعيد مصطفى شوبير ليس مجاملة.. ويوجد حراس خارج الأهلي والزمالك يستحقون فرصة مع المنتخب

أخبار السوشيال ميديا .. رسالة شديدة اللهجة من لقاء الخميسي للجمهور.. ياسمين صبري تتصدر وسائل التواصل بسبب سيارتها.. وأكرم حسني يبدأ تصوير فيلمه الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمواصفات مختلفة عن مصر .. هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في السعودية.. صور

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور

حبسها في القفص| فتاة تدخل في معركة مرعبة مع أسد مفترس.. فيديو