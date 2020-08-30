عدد قياسي.. الهند تسجل قفزة كبيرة في الإصابات اليومية بـ فيروس كورونا

سجلت الهند، اليوم الأحد، قفزة قياسية في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.





ووفقا لشبكة "ان دي تي في" الهندية، أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل 78761 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو عدد قياسي عالمي.





وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 3542733 حالة منذ تفشي الجائحة في البلاد.





وكان الرقم القياسي السابق سجل في 17 يوليو الماضي في الولايات المتحدة وبلغ 77299 إصابة جديدة، حسبما أظهر إحصاء لوكالة رويترز.





وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 948 حالة وفاة بالفيروس، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 63498 حالة.



