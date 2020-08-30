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محافظات

ضبط 850 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بالأقصر .. صور

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:55 ص
الحملة التموينية
الحملة التموينية
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شمس يونس
شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة لضبط الأسواق بالمحافظة.

شارك فى الحملة كل من جبريل بكرى مدير التجارة الداخلية، ومحمد عثمان، وشربف سعد المفتشان بالمديرية وذلك لمراقبة الاسواق والاسعار ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والثلاجات والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية بدائرة مدينة الأقصر . 


وأسفرت الحملة عن ضبط ٨٥٠ كيلو جرام لحوم ودواجن ومصنعاتها منتهية الصلاحية قبل تداولها بالاسواق والمطاعم والمستهلكين. 

وتحرر محضر ٧٨٢٥ ضد م ا ا ، وتحرر ٥ محاضر  عدم الالتزام بالاعلان عن الأسعار.

وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.
ضبط 850 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بالأقصر .. صور
ضبط 850 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بالأقصر .. صور
ضبط 850 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بالأقصر .. صور
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