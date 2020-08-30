ضبط 850 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بالأقصر .. صور

شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة لضبط الأسواق بالمحافظة.
شارك فى الحملة كل من جبريل بكرى مدير التجارة الداخلية، ومحمد عثمان، وشربف سعد المفتشان بالمديرية وذلك لمراقبة الاسواق والاسعار ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والثلاجات والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية بدائرة مدينة الأقصر .
وأسفرت الحملة عن ضبط ٨٥٠ كيلو جرام لحوم ودواجن ومصنعاتها منتهية الصلاحية قبل تداولها بالاسواق والمطاعم والمستهلكين.
وتحرر محضر ٧٨٢٥ ضد م ا ا ، وتحرر ٥ محاضر عدم الالتزام بالاعلان عن الأسعار.
وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.