أغنية بنت الجيران تتجاوز 450 مليون مشاهدة.. فيديو

أعلن الفنان عمر كمال عن تجاوز أغنية "بنت الجيران" أكثر من ٤٥٠ مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
ونشر عمر كمال صورة عبر موقع إنستجرام وعلق قائلا "بنت الجيران وصلت لأكتر من ٤٥٠ مليون مشاهدة كأول أغنية مصرية توصل للرقم ده في ٨ شهور".
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وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش، وحققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة.
ونشر عمر كمال صورة عبر موقع إنستجرام وعلق قائلا "بنت الجيران وصلت لأكتر من ٤٥٠ مليون مشاهدة كأول أغنية مصرية توصل للرقم ده في ٨ شهور".
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وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش، وحققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة.
الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهداتها في أقل من 24 ساعة إلى أكثر من مليون مشاهدة.