كاليفورنيا أول ولاية أمريكية يتجاوز فيها عدد إصابات كورونا المؤكدة 700 ألف حالة

أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية يتجاوز فيها عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة 700 ألف حالة وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز.





يوجد في مقاطعة لوس أنجلوس وحدها أكثر من 238400 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وأكثر من 5700 حالة وفاة مؤكدة بسبب الفيروس المستجد.





ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، في المجموع، هناك أكثر من 701500 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في كاليفورنيا، تليها تكساس وفلوريدا حيث تم تأكيد أكثر من 626500 حالة وأكثر من 619000 حالة على التوالي.



