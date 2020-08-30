برلمانى: سماسرة التقديم للجامعات الأهلية الجديدة يستغلون الطلاب للتربح بطرق غير شرعية

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار، حيث قال إنه منذ إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن انطلاق الدراسة فى الجامعات الدولية الأهلية الجديدة، بدءًا من العام الدراسى الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١، ظهرت السماسرة الذين يعرضون على الطلاب التقديم لهم في الجامعات الأهلية مقابل مبالغ مالية معينة.





وأوضح بركات فى بيان صحفى له أنه على الرغم من إعلان الوزارة أن التقديم سيكون من خلال الموقع الإلكترونى، الذى يتضمن كل التفاصيل، مع عدم قبول الطالب إلا بعد اجتياز «اختبار قدرات»، فإنه ظهر «سماسرة» ينصبون على الطلاب، عن طريق الزعم بقدرتهم على الحصول على موافقة أىٍّ من الجامعات الأهلية على التحاق الطالب بها، وتقديم «استثناءات» لهم، باعتبارهم «وكلاء» لتلك الجامعات.





وطالب النائب جميع أولياء الأمور بالتقدم ببلاغات فى مثل هذه الأماكن حال التأكد من عدم اعتمادها من الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات.





وأكد ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية المسؤولة بداية من الطالب وولي الأمر، مرورا بوزارة التعليم العالي، ومن ثم يأتي بعدها دورالاعلام، ودور المحافظين ورؤساء الأحياء في المراقبة، حتى دور الأجهزة الأمنية، وذلك حتى نتمكن من التصدي لهذه الكيانات الوهمية وسرعة استصدار القرارات الوزارية بالغلق الفوري لها.