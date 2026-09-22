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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس البرازيلي: التوترات الجيوسياسية تهدد بتحويل النزاعات الإقليمية لحريق واسع النطاق

الرئيس البرازيلي:
الرئيس البرازيلي:
أ ش أ

 أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إن البرازيل حذرت خلال الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946، من الثمن الباهظ الذي سيدفعه المجتمع الدولي بسبب حق النقض، معتبرًا أن هذا «الخلل البنيوي» في ميثاق الأمم المتحدة منح القوى الكبرى ترف اللامبالاة.

وقال دا سيلفا، خلال كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن عام 2025 سجل أعلى عدد من النزاعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية، في وقت تُضخ فيه تريليونات الدولارات في سباق تسلح جديد، محذرًا من أن التوترات الجيوسياسية تهدد بتحويل النزاعات الإقليمية إلى حريق واسع النطاق ذي أبعاد عالمية.

وأضاف أن تهديد الحضارات بالإبادة لن يجلب الاستقرار إلى الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تخفق في واحدة من أهم مهامها، وهي إنقاذ البشرية من ويلات الحرب، والجميع أصبح رهينة لعجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بدوره.

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال إن أجيالًا من الفلسطينيين ستتحمل صدمات «الإبادة الجماعية» التي تنفذها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية تجعل حل الدولتين أقل قابلية للتحقق يومًا بعد يوم.

وانتقد ما وصفه بـ«اضطهاد المحكمة الجنائية الدولية وأعضائها»، معتبرًا أن ذلك يشجع على إفلات هذه الجرائم من العقاب، وقال إنه لا يمكن إسكات المقررة الخاصة للأمم المتحدة بسبب قولها الحقيقة.

وفي سياق حديثه عن التطورات الإقليمية، قال لولا دا سيلفا إن مضيق هرمز أصبح ساحة معركة بعدما كان ينبغي أن يكون ممرًا حيويًا للتجارة الدولية، مشيرًا إلى أن الأسر حول العالم تدفع ثمن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والمواد الغذائية.

الرئيس البرازيلي البرازيل حذرت جمعية العامة للأمم المتحدة

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