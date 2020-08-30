وجيه أحمد: اعتماد تشكيل لجنة الحكام في الدوري قريبا

كشف وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة، عن مصير تشكيل اللجنة المعاونة ونظيرتها الفنية خلال الموسم الجاري بالدورى الممتاز.









كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أسندت مهام رئيس لجنة الحكام إلى وجيه أحمد بعد تقديم جمال الغندور استقالته من منصبه فى شهر مارس الماضي.









وقال وجيه أحمد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "التشكيل المعاون واللجنة الفنية تقدمت به إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني كاملا منذ فترة".









وأضاف أنه سوف يتم اعتماد التشكيل المعاون واللجنة الفنية فى أقرب اجتماع مجلس إدارة للجنة الخماسية المؤقتة فى الجبلاية تمهيدا لاعتماد التشكيل النهائى والإعلان عنه.







