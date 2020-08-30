AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الزراعة:محطات معالجة لتوفير المياه لزراعة مساحات جديدة من الأراضي.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:33 ص
متحدث وزراة الزراعة
متحدث وزراة الزراعة
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور محمد القرش،المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تولى اهتمامأ كبيرأ بزيادة الرقعة الزراعية .

وأشار متحدث وزارة الزراعة ، خلال مداخلة بتطبيق زووم في برنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، إلى أن الحكومة تدشن مشروعات أفقية ورأسية بمنظومة الزراعة .  

ولفت إلى أن المشروعات الأفقية تهتم باستصلاح الأراضى فى مناطق جديدة  لتوفير احتياجات المواطنين ،أما الرأسية تختص بزيادة الانتاجية الزراعية .

وأشار متحدث وزارة الزراعة ، إلى أن الدولة تقوم ب إنشاء محطات معالجة و تحلية المياه لتوفير الاحتياجات المائية لزراعة مساحات جديدة  . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

30 يونيو.. القرش: الثورة أحدثت طفرة شاملة بالقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية

طرق وكباري ومطارات وقصر البارون.. ننشر التفاصيل الكاملة لافتتاحات الرئيس اليوم

الرئيس يفتتح مشروعات طرق وكباري ومطارات وقصر البارون.. تدشين الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.. ورئيس الوزراء: 4.5 تريليون جنيه تكلفة المشروعات التي تم تنفيذها في 6 سنوات

إنفاق 26 مليار جنيه على 281 مشروعا.. وزير الزراعة: مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس.. وجهود التنمية مستمرة بالتوازي مع مكافحة الإرهاب الغاشم

30 يونيو والنهضة الخضراء.. كيف غيرت الثورة خريطة مصر الزراعية؟

4.9 مليون فدان.. مساحة الرقعة الزراعية في مصر حاليا.. فيديو

ترشيحاتنا

رغم إبلاغه بالرحيل .. سواريز يصل مقر تدريبات برشلونة

بإطلالة جديدة.. أسما شريف منير تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

10 مزايا صحية.. فوائد الزنجبيل على الريق

ننشر أول صورة للمتهم بمحاولة إلقاء زوجته من البلكونة في حلوان

مصر الجديدة بقيادة السيسي.. مشروعات تنموية تضع الإسكندرية على الخريطة الاقتصادية.. شاهد

في 48 ساعة.. سيلينا جوميز تحقق 110 ملايين مشاهدة بأغنية ice cream.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالب من النيجر: مصر بلدي الثاني.. والأزهر قدم لنا كافة التسهيلات.. صور

10 مزايا صحية.. فوائد الزنجبيل على الريق

بعد سيارتها الرولز رويس rolls royce .. الفرق بين سيارة ياسمين صبري ومحمد رمضان