الزراعة:محطات معالجة لتوفير المياه لزراعة مساحات جديدة من الأراضي.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش،المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تولى اهتمامأ كبيرأ بزيادة الرقعة الزراعية .





وأشار متحدث وزارة الزراعة ، خلال مداخلة بتطبيق زووم في برنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، إلى أن الحكومة تدشن مشروعات أفقية ورأسية بمنظومة الزراعة .





ولفت إلى أن المشروعات الأفقية تهتم باستصلاح الأراضى فى مناطق جديدة لتوفير احتياجات المواطنين ،أما الرأسية تختص بزيادة الانتاجية الزراعية .





وأشار متحدث وزارة الزراعة ، إلى أن الدولة تقوم ب إنشاء محطات معالجة و تحلية المياه لتوفير الاحتياجات المائية لزراعة مساحات جديدة .