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توك شو

إحالته للجهات القضائية.. الزراعة: إجراءات رادعة ضد مرتكبى تعديات الأراضى.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:50 ص
محاكمة - أرشيفية
محاكمة - أرشيفية
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شيرين عادل
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى بوزارة الزراعة، إن الوزارة تولى اهتماما بالبحث العلمى القائم على تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه.


وأضاف متحدث وزارة الزراعة، خلال مداخلة بتطبيق "زووم" في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عقوبة الاعتداءات على الأراضى الزراعية تشمل إجراءات حاسمة وإحالة للجهات القضائية لإتخاذ إجراءات رادعة ضد مخالفات الاعتداء.


 وأكد أن الدولة تضخ استثمارات ضخمة للتوسع فى الرقعة الزراعية وزيادة الأراضى لتوفير جميع احتياجات المواطن.


ولفت إلى أن وزير الزراعة وجه تعليماته برصد جميع التعديات قبل حتى إنشائها من المخالفين.
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