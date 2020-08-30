بنسبة 25%.. محافظ شمال سيناء يصدر قرارا بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

ومن جانبه، أكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، ضرورة تقدم المواطنين المخالفين لقانون البناء، فى مختلف مراكز ومدن المحافظة بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع نسبة الـ25% جدية التصالح.وقال الغندور، إن قيمة التصالح بالنسبة للمتر المسطح تختلف من منطقة إلى أخرى بحسب قرار اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مطالبا مجالس المدن بحصر جميع المنازل والعقارات المخالفة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في حالة عدم التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.اقرأ أيضا: