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محافظات

بنسبة 25%.. محافظ شمال سيناء يصدر قرارا بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:59 ص
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احمد صالح
أصدر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارًا بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء بقيمة 25% من القيمة المقررة لكل منطقة على مستوى مراكز ومدن المحافظة الستة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتماشيا مع السياسة العامة للدولة، من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين أصحاب المباني المخالفة التى ينطبق عليها شروط التصالح طبقا للقانون رقم 17 لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأضاف المحافظ أنه فى إطار ما تضمنه قرارنا رقم (٧3) لسنة ٢٠٢٠، بشأن القيم المالية لسعر المتر للتصالح في مخالفات البناء، بمراكز المحافظة الستة حسب طبيعة كل منطقة قيام رؤساء مجالس المدن بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء المنصوص بواقع 25% من القيمة المقررة لكل منطقة بما لا يتعدي الخصم أقل فئة وهي 50 جنيهًا.

ومن جانبه، أكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، ضرورة تقدم المواطنين المخالفين لقانون البناء، فى مختلف مراكز ومدن المحافظة بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع نسبة الـ25% جدية التصالح.

وقال الغندور، إن قيمة التصالح بالنسبة للمتر المسطح تختلف من منطقة إلى أخرى بحسب قرار اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مطالبا مجالس المدن بحصر جميع المنازل والعقارات المخالفة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في حالة عدم التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

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