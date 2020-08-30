جامعة عين شمس تفتح باب الاشتراك في أكبر رابطة رسمية لخريجيها

أعلنت جامعة عين شمس برئاسة أ.د محمود المتيني و إشراف عام أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و أ.د. شهيرة سمير مدير قطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي، عن تدشين الموقع الرسمي لأكبر رابطة رسمية لخريجي الجامعة العريقة منذ نشأتها في عام ١٩٥٠.



وأوضحت أ.د. ريم الكباريتي مدير إدارة الخريجين بالجامعة ومدير الرابطة ، أن الموقع الإلكتروني يتيح التعرف على كيفية الاشتراك و فئات الاشتراك واستخراج كارنيه العضوية





ويمكن ذلك عبر الرابط التالي: http://alumni.asu.edu.eg/ ، لافتة أن الاشتراك في الرابطة يوفر الحصول على العديد من الخدمات والامتيازات في مختلف المجالات.



