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تعليم

جامعة عين شمس تفتح باب الاشتراك في أكبر رابطة رسمية لخريجيها

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:22 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قســــم التعليــــــم
أعلنت جامعة عين شمس برئاسة أ.د محمود المتيني و إشراف عام أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و أ.د. شهيرة سمير مدير قطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي، عن تدشين الموقع الرسمي لأكبر رابطة رسمية لخريجي الجامعة العريقة منذ نشأتها في عام ١٩٥٠.

وأوضحت أ.د. ريم الكباريتي مدير إدارة الخريجين بالجامعة ومدير الرابطة ، أن الموقع الإلكتروني يتيح التعرف على كيفية الاشتراك و فئات الاشتراك واستخراج كارنيه العضوية 

ويمكن ذلك عبر الرابط التالي: http://alumni.asu.edu.eg/  ، لافتة أن الاشتراك في الرابطة يوفر الحصول على العديد من الخدمات والامتيازات في مختلف المجالات.

و يمكن لحامل كارنيه العضوية الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات الطبية والعلاجية المخفضة في كبرى المؤسسات العاملة في القطاع الصحي في مصر، هذا إلى جانب العديد من المزايا لكل محبي الثقافة والفنون للاستمتاع بالعروض و الفاعليات الفنية والثقافية المختلفة، بجانب الحصول على عروض رائعة لأفضل المزارات و الأماكن السياحية والترفيهية بجمهورية مصر العربية. كما توفر عضوية الرابطة الاستفادة من حزمة متنوعة من التخفيضات على رسوم الكورسات والدورات التدريبية و استخراج الشهادات المختلفة، وغيرها من الخدمات التي سيتم الإعلان عنها تباعًا.
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