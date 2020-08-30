برلمانى يطالب الأعلى للإعلام بحجب الحسابات المروجة للشائعات والأكاذيب

طالب النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، المجلس الأعلى للإعلام بحجب الحسابات المروجة للشائعات بشبكات التواصل الإجتماعي ، في ضوء ما تروجه من أكاذيب للنيل من الدولة المصرية وجهود التنمية بمختلف المجالات.





وأكد حسانين فى بيان صحفى له أن المشرع منح المجلس الأعلى للإعلام سلطة مراقبة الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعى بهدف وضع حد الأكاذيب والشائعات ومافيا شبكات التواصل التي تعمل ضد الوطن.





ولفت عضو مجلس الشيوخ إلي أن المتابع حسابات نشطاء الإخوان والعاملين في إعلامهم المأجور على مواقع التواصل الإجتماعى سيلاحظ أنها تحولت إلى منابر لترويج الأكاذيب والشائعات وتوجيه المغالطات ضد أداء الدولة المصرية.





وأختتم حديثه بأن هذا المخطط الذي أعد خارج مصر وساهمت فيه أجهزة المخابرات المعادية لابد من مواجهته بحزم وتفعيل القانون بشأنه "مناشدا المجلس الاعلى الإعلام باستخدام صلاحياته القانونية ضد هذه الحسابات.