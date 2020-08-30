98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، نتيجة تنسيق المرحلة الاولى لتنسيق الجامعات 2020 .
وجاء الحد الادنى للقبول في كليات المرحلة الاولى كالتالي :
طب 404 بنسبة 98.53%
طب اسنان 403.5 بنسبة 98.41 %
صيدلة 402 بنسبة 98.4 %
علاج طبيعي 401.5
اقتصاد 394.5 بنسبة 96.21%
السن 390.5 بنسبة 95.24%
اعلام 388 بنسبة 94.63 %
اثار 381 بنسبة 92.92%
وأوضح وزير التعليم العالي أنه لازال هناك اماكن شاغرة لعلمي علوم في كليات : طب بيطري ، تمريض ، وعلوم ، زراعة ، وحاسبات
وقال إنه بالنسبة لشعبة علمي رياضة فلا زال هناك اماكن شاغرة في كليات الهندسة ، والحسبات الذكاء الاصطناعي ، والفنون الجميلة قسم عمارة
الكليات التكنولوجية