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تعليم

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:43 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
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نهلة الشربيني
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، نتيجة تنسيق المرحلة الاولى لتنسيق الجامعات 2020 .

وجاء الحد الادنى للقبول في كليات المرحلة الاولى كالتالي :

طب 404 بنسبة   98.53%
طب اسنان 403.5  بنسبة   98.41 %
صيدلة 402  بنسبة  98.4 %
علاج طبيعي 401.5  
اقتصاد 394.5  بنسبة  96.21%
السن 390.5  بنسبة  95.24%
اعلام  388  بنسبة 94.63 %
اثار  381  بنسبة 92.92%

وأوضح وزير التعليم العالي أنه لازال هناك اماكن شاغرة لعلمي علوم في كليات : طب بيطري ، تمريض ، وعلوم ، زراعة ، وحاسبات 

وقال إنه بالنسبة لشعبة علمي رياضة فلا زال هناك اماكن شاغرة في كليات الهندسة ، والحسبات الذكاء الاصطناعي ، والفنون الجميلة قسم عمارة
الكليات التكنولوجية
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