98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، نتيجة تنسيق المرحلة الاولى لتنسيق الجامعات 2020 .





وجاء الحد الادنى للقبول في كليات المرحلة الاولى كالتالي :





طب اسنان 403.5 بنسبة 98.41 %

صيدلة 402 بنسبة 98.4 %

علاج طبيعي 401.5

اقتصاد 394.5 بنسبة 96.21% السن 390.5 بنسبة 95.24% اعلام 388 بنسبة 94.63 % اثار 381 بنسبة 92.92%





وأوضح وزير التعليم العالي أنه لازال هناك اماكن شاغرة لعلمي علوم في كليات : طب بيطري ، تمريض ، و علوم ، زراعة ، و حاسبات





وقال إنه بالنسبة لشعبة علمي رياضة فلا زال هناك اماكن شاغرة في كليات الهندسة ، و الحسبات الذكاء الاصطناعي ، و الفنون الجميلة قسم عمارة

الكليات التكنولوجية

طب 404 بنسبة 98.53%