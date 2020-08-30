AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

5 سبتمبر إعادة المرافعة في دعوى تمكين أسرة زياد العليمي من الاتصال به في محبسه

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:48 م
مطرقة
مطرقة
Advertisements
كتب محمد زهير
قررت  محكمة القضاء الإدارى،اعادة المرافعة في الدعوى المقامة من المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، المسجون حاليًا على ذمة اتهامه في قضية "خلية الأمل"، والتي تطالب بتمكينه من الاتصال بمحاميه وأسرته ، بجلسة 5 سبتمبر المقبل .

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 37306 لسنة 74 قضائية، أن العليمي يعاني من عدة أمراض منها "الساركويدوزيس" وهو مرض مناعي نادر في الصدر ناتج عن اضطراب في جهاز المناعة ، تؤدي إلى التهابات نشطة دائمة تشمل أعضاء كثيرة في الجسم مثل الرئتين والكبد والكلى والغدد الليمفاوية وغيرها، كما أنه يعاني من مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم وربو شُعَبي مزمن تزداد حدته مع النشاط الالتهابي للرئتين، كما يعاني من التهاب مزمن بأعصاب الطرفين وأعصاب الرأس.

وأضافت الدعوى أن أسرة العليمي ترغب في التواصل معه للاطمئنان على صحته والتأكد من استقرارها وعدم مواجهته لأي مشاكل صحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد كورونا.. ثلث المتعافين سيعانون من متلازمة التعب المزمن والتليف الرئوي..دراسة

تعرف على أعراض وأسباب التهاب المفاصل.. وطرق علاج منزلية للتخلص منه

6 نصائح تحميك من انسداد الرئة

تشريح جثث مرضى كورونا يكشف عن مضاعفات خطيرة للمرض

دورها حيوي في جهاز المناعة .. أسباب انتفاخ الغدد اللمفاوية

ترشيحاتنا

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

شاهد.. لحظة احتراق قارب يحمل سياحا وقفزهم في المياه

ولا في الأحلام.. إبراهيم صاحب الـ 99% بالثانوية العامة من بائع فريسكا إلى منحة بطب الإسكندرية ودعم بعشرات الآلاف

عزبة الصفيح تودع العشوائية.. نقل السكان لمشروع المحروسة تمهيدا لتطويرها

شوبير: بيراميدز يهدد مشاركة الزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

AdvertisementS

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 6 أسود في مطروح

جردتها من ملابسها تحت تهديد شفرة .. اعترافات المتهم بالتعدي جنسيا على سورية داخل شقة في أكتوبر

موجة ثانية شرسة من كورونا الشتاء المقبل.. ما الأسباب؟

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

%96.21 للعلوم السياسية و95.24% للألسن.. ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية

انخفاض أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط.. تفاصيل

الأمريكي قاتل زوجته المصرية: هشمت رأسها بشاكوش أثناء النوم لأني «زهقت منها»

ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

مفاجأة رمضان صبحي .. 10 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تاريخ تويوتا كورولا الأكثر مبيعا على مر التاريخ.. صور

أنيقة وعلى الموضة .. أجمل إطلالات رضوى الشربيني

مستوحاة من الماضي.. سوسن بدير تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير