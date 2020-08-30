5 سبتمبر إعادة المرافعة في دعوى تمكين أسرة زياد العليمي من الاتصال به في محبسه

قررت محكمة القضاء الإدارى،اعادة المرافعة في الدعوى المقامة من المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، المسجون حاليًا على ذمة اتهامه في قضية "خلية الأمل"، والتي تطالب بتمكينه من الاتصال بمحاميه وأسرته ، بجلسة 5 سبتمبر المقبل .





وذكرت الدعوى التي حملت رقم 37306 لسنة 74 قضائية، أن العليمي يعاني من عدة أمراض منها "الساركويدوزيس" وهو مرض مناعي نادر في الصدر ناتج عن اضطراب في جهاز المناعة ، تؤدي إلى التهابات نشطة دائمة تشمل أعضاء كثيرة في الجسم مثل الرئتين والكبد والكلى والغدد الليمفاوية وغيرها، كما أنه يعاني من مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم وربو شُعَبي مزمن تزداد حدته مع النشاط الالتهابي للرئتين، كما يعاني من التهاب مزمن بأعصاب الطرفين وأعصاب الرأس.



