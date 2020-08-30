AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع شاب سقط أسفل عجلات قطار طنطا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:21 م
جثه
جثه
Advertisements
أحمد على

لقى شاب مصرعه بعد سقوطه أسفل عجلات القطار الذي كان يستقله بالقرب من منطقة مزلقان دفرة بمدينة طنطا.


اقرأ أيضا :نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد الإنشاءات الجديدة استعدادًا للعام الدراسي 2020/2021


تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة البحث الجنائي بمصرع شخص يدعى ياسر محمد الفقي مقيم بقرية ميت غزال نتيجة حادث قطار أليم إثر سقوطه من القطار بعد أن اختل توازنه أثناء وقوفه على باب القطار بالقرب من مزلقان دفرة التابعة لمدينة طنطا.


وجار معاينة الجثة ومكان الحادث من النيابة العامة ومباحث مركز شرطة طنطا وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الجامعة بطنطا.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع ربة منزل صدمها قطار بمزلقان عمومي في السنطة

ترشيحاتنا

بالصور.. رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل الطالب إبراهيم عبد الناصر

%96.21 للعلوم السياسية و95.24% للألسن.. ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية

ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020

الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من التنسيق.. 67.80 للأدبي والشعبة العلمية 77.40%

يحق لهم المشاركة .. طبية الجبلاية تخطر الزمالك بسلبية مسحة ثلاثى الزمالك قبل مواجهة إنبي

انخفاض أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط.. تفاصيل

AdvertisementS

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 6 أسود في مطروح

جردتها من ملابسها تحت تهديد شفرة .. اعترافات المتهم بالتعدي جنسيا على سورية داخل شقة في أكتوبر

موجة ثانية شرسة من كورونا الشتاء المقبل.. ما الأسباب؟

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

انخفاض أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط.. تفاصيل

%96.21 للعلوم السياسية و95.24% للألسن.. ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية

الأمريكي قاتل زوجته المصرية: هشمت رأسها بشاكوش أثناء النوم لأني «زهقت منها»

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020

مفاجأة رمضان صبحي .. 10 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار البيبسي .. للحامل والأطفال

تعرف على تاريخ تويوتا كورولا الأكثر مبيعا على مر التاريخ.. صور

أنيقة وعلى الموضة .. أجمل إطلالات رضوى الشربيني