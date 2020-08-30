مصرع شاب سقط أسفل عجلات قطار طنطا

لقى شاب مصرعه بعد سقوطه أسفل عجلات القطار الذي كان يستقله بالقرب من منطقة مزلقان دفرة بمدينة طنطا.





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تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة البحث الجنائي بمصرع شخص يدعى ياسر محمد الفقي مقيم بقرية ميت غزال نتيجة حادث قطار أليم إثر سقوطه من القطار بعد أن اختل توازنه أثناء وقوفه على باب القطار بالقرب من مزلقان دفرة التابعة لمدينة طنطا.





وجار معاينة الجثة ومكان الحادث من النيابة العامة ومباحث مركز شرطة طنطا وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الجامعة بطنطا.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.