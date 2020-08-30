حصول على 99.6 % فى الثانوية.. هاني يونس: بائع الفريسكا نموذج حقيقي للشاب المكافح.. فيديو

قال هانى يونس ، المستشار الاعلامى لرئيس الوزراء ، إن إبراهيم بائع الفريسكا ، نموذج حقيقى للشباب المصرى المكافح ، و لابد أن نسلط الضوء عليه .





وأضاف هانى يونس ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، ست الستات ، المذاع على فضائية ،صدى البلد ، أن الشباب المتحرش والمدمن وغيرهم من الفاسدين قلة وسط النماذج المشرفة فى الوطن .





وأشار المستشار الاعلامى لرئيس الوزراء ، إلى أن إبراهيم وغيره يعبرون عن شباب الدولة الاصيلة ،منوهًا إلى أنه بمجرد رؤية الفيديو الخاص بالطالب إبراهيم والتأكد من حصولة على 99.6 % بالثانوية العامة ، حاولنا التواصل معه فورًا ولكن كان الرقم المعلن عنه بالفيديو مشغول طوال الوقت .





وتابع ، أنه كتب منشورا على فيسبوك ، يطلب فيه من الطالب ابراهيم التواصل معهم ، و بعدها بدقائق تم التواصل بخال الطالب ، و أعطاءة منحة كاملة فى كلية الطب.