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حصول على 99.6 % فى الثانوية.. هاني يونس: بائع الفريسكا نموذج حقيقي للشاب المكافح.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:53 م
إبراهيم بائع الفريسكا
إبراهيم بائع الفريسكا
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ريهام فيكتور
قال هانى يونس ، المستشار الاعلامى لرئيس الوزراء ، إن إبراهيم بائع الفريسكا ، نموذج حقيقى للشباب المصرى  المكافح ، و لابد أن نسلط الضوء عليه .

وأضاف هانى يونس ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، ست الستات ، المذاع على فضائية ،صدى البلد ، أن الشباب المتحرش والمدمن وغيرهم من الفاسدين قلة وسط النماذج المشرفة فى الوطن .

وأشار  المستشار الاعلامى لرئيس الوزراء ، إلى أن إبراهيم وغيره  يعبرون عن شباب الدولة الاصيلة ،منوهًا إلى أنه بمجرد رؤية الفيديو الخاص بالطالب إبراهيم والتأكد من حصولة على 99.6 % بالثانوية العامة ، حاولنا التواصل معه فورًا ولكن كان الرقم المعلن عنه بالفيديو مشغول طوال الوقت .

وتابع ، أنه كتب منشورا على فيسبوك ، يطلب فيه من الطالب ابراهيم التواصل معهم ، و بعدها بدقائق تم التواصل بخال الطالب ، و أعطاءة منحة كاملة فى كلية الطب.
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