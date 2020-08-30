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أخبار العالم

طالب ببث الجلسة على الهواء.. تأجيل التحقيق مع وزير داخلية الوفاق الموقوف فتحي باشاغا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:21 م
فتحي باشاغا وزير
فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق الموقوف
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قسم الخارجي
أفادت قناة "العربية" بتأجيل التحقيق مع وزير داخلية حكومة الوفاق الموقوف عن العمل فتحي باشاغا إلى الغد.

وأشارت نقلا عن مراسلها إلى وجود خلافات بسبب مطالبة فتحي باشاغا بث التحقيقات على الهواء مباشرة.

يأتي ذلك بعد قرار رئيس حكومة الوفاق فايز السراج توقيف وزير الداخلية باشاغا عن العمل وإحالته للتحقيق.

وقررت حكومة الوفاق تكليف وكيل وزارة الداخلية، العميد خالد أحمد التيجاني مازن، بتسيير مهام الوزارة، وله ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.

ونص القرار الذي حمل رقم "562" لسنة 2020  على "أن يتم التحقيق مع وزير الداخلية المفوض بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أي تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين".
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