طالب ببث الجلسة على الهواء.. تأجيل التحقيق مع وزير داخلية الوفاق الموقوف فتحي باشاغا

أفادت قناة "العربية" بتأجيل التحقيق مع وزير داخلية حكومة الوفاق الموقوف عن العمل فتحي باشاغا إلى الغد.





وأشارت نقلا عن مراسلها إلى وجود خلافات بسبب مطالبة فتحي باشاغا بث التحقيقات على الهواء مباشرة.





يأتي ذلك بعد قرار رئيس حكومة الوفاق فايز السراج توقيف وزير الداخلية باشاغا عن العمل وإحالته للتحقيق.





وقررت حكومة الوفاق تكليف وكيل وزارة الداخلية، العميد خالد أحمد التيجاني مازن، بتسيير مهام الوزارة، وله ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.



