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أخبار العالم

تصاعد الانشقاق بين ميليشيات السراج وباشاغا.. انتشار مكثف لمرتزقة مصراتة في طرابلس.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة توثق لحظة انتشار كثيف لميليشيات وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، في العاصمة الليبية طرابلس، والتي تسيطر عليها ميليشيات فايز السراج. 

وأعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، رصده انتشارا مكثفا للمليشيات التابعة لمدينة مصراتة بشارع عمر المختار، وميدان الشهداء في طرابلس.

واتسعت الفجوة بين السراج ووزير داخليته باشاغا، عندما قرّر الأول توقيف الوزير عن العمل وأمر بإجراء تحقيق بشأن الاعتداءات التي استهدفت المتظاهرين، في أعقاب اتهام باشاغا مليشيات تابعة للسراج بمهاجمة المحتجين السلميين، وقام باستبعاده من اجتماعين أمنيين رفيعي المستوى.

وتقرر تأجيل التحقيق مع وزير داخلية الوفاق ليوم غد الاثنين، وأثار باشاغا الخلاف بطلبه أن يكون التحقيق علنيا.

يذكر باشاغا وصل مساء السبت إلى مطار معيتيقة في طرابلس قادمًا من تركيا، بحماية نحو 300 آلية عسكرية كانت قد توجهت إلى قاعدة معيتيقة لمواكبته.


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