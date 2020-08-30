محافظ دمياط تهنئ الأولى على مستوى الجمهورية في الثانوية الفنية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط ، برئاسة عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، حصول الطالبة آلاء ماهر عبدالقادر الشربينى على المركز الاول على مستوى الجمهورية بشهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية.





تقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتهنئة إلى آلاء ماهر عبد القادر الشربيني الطالبة بمدرسة دمياط الجديدة للتعليم والتدريب المزدوج، لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بشهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات للتعليم والتدريب المزدوج لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩.





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أعربت محافظ دمياط عن تمانيتها بالتوفيق الدائم للطالبة معربة عن أصدق أمنياتها لها بدوام التوفيق والسداد.





أكدت المحافظ على عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بتقديم كافة أوجه الرعاية للطلاب المتفوقين والموهبين بجميع المجالات وذلك لبناء جيل قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

