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محمد يحيى زكي: توجيهات رئاسية بتوطين الصناعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:59 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفاصيل لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

وقال زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توطين الصناعة في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتابع المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ذهبنا في اللقاء مع الرئيس السيسي للحديث عن افتتاح الأنفاق في قناة السويس، والتي أثرت بشكل كبير في الحركة ونقل البضائع. 

وأكمل، أن الأداء كان مرضيا وفاق التوقعات بالنسبة للرئيس السيسي عن قناة السويس رغم أزمة فيروس  كورونا.

وأكد، أنهنيتم العمل على العديد من الصناعات التي يتم توطينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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