اللواء محمد الشريف: الإسكندرية عاصمة المخالفات من 2011.. وأصدرنا 134 ألف قرار إزالة

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، عن أن قرارات الإزالة التي كانت صادرة يتم تنفيذ جزء صغير منها؛ الأمر الذي تسبب في مشكلة كبيرة في المحافظة كادت أن تدمر البنية التحتية بها.





وأضاف "الشريف"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ، مقدمة برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الأحد، أن قرارات الرئيس السيسي كانت حازمة وحاسمة في موضوع التعديات وتنفيذ الإزالات، لافتا إلى الإسكندرية تعد عاصمة المخالفات من 2011، وأصدرنا 134 ألف قرار إزالة.





وتابع محافظ الإسكندرية "نفذنا 68% من قرار الإزالة خلال الفترة الماضية بالمحافظة"، مستدركا "أي حد يجي يتقدم بطلب للتصالح نرحب به".





وأكد أن ما تم تنفيذه خلال الأشهر الـ 5 الماضية من إزالات يوازي ما تمت إزالته في عشرات السنوات، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطينا قوة لتنفيذ القانون مع المخالفين.





وأشار إلى أن تمت إحالة 250 قضية للمخالفين إلى النيابة العسكرية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن تطوير محور المحمودية من أعظم المشاريع القومية ويعتبر شريانا لأهل الإسكندرية.



