ماذا يحدث لسكر الدم عند شرب منقوع القرنفل يومياً؟

يُعد القرنفل من التوابل الشهيرة التي لا تُستخدم فقط في الطهي، بل أيضاً كعلاج منزلي طبيعي للعديد من المشكلات الصحية، أبرزها ألم الأسنان، نزلات البرد، واضطرابات الجهاز الهضمي.

فوائد ماء القرنفل لسكر الدم

كما كشفت دراسات حديثة عن دور ماء القرنفل في خفض مستوى سكر الدم وتحسين صحة الجسم بشكل عام، وفقًا لموقع Times Now.

ويحتوي القرنفل على مركب الأوجينول، الذي يتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، ويساعد في تنظيم أيض الجلوكوز، مما يؤدي إلى خفض مستويات السكر في الدم.

وأظهرت دراسات أن شرب ماء القرنفل يومياً في الصباح يساعد على خفض سكر الدم بشكل ملحوظ مقارنةً بالعلاج الوهمي.

ويعزز القرنفل إفراز الأنسولين ويحسن وظيفة الخلايا المنتجة له، مما يدعم السيطرة على مرض السكري.

ويساهم في حماية الكبد والكلى من التلف الناتج عن ارتفاع السكر، ويُحسن مستويات الكوليسترول.

ويعمل القرنفل كمضاد للأكسدة يحارب الجذور الحرة التي تسبب الالتهابات وأمراض خطيرة مثل السرطان.

كيفية تحضير ماء القرنفل في المنزل

للحصول على فوائد القرنفل في ضبط السكر:

ـ اطحن 4–5 حبات قرنفل برفق.

ـ اغلي كوب ماء وأضف إليه القرنفل واتركه يغلي لدقائق.

ـ صَفِّ المشروب واتركه يبرد.

ـ يمكن إضافة بضع قطرات من عصير الليمون حسب الرغبة.

ـ يُشرب دافئاً في الصباح للحصول على أفضل النتائج.

المخاطر المرتبطة بالقرنفل

ولا يشكل شرب ماء القرنفل بكميات معتدلة اي مخاطر فهو آمن للبالغين الأصحاء.

ولكن الإفراط في شرب القرنفل قد يؤدي إلى:

ـ تلف الكبد والكلى، زيادة خطر النزيف، أو حدوث نوبات.

ـ قد يكون ساماً للأطفال حتى بكميات صغيرة.

ـ يُنصح الحوامل والمرضعات بتجنب الإفراط في تناوله لعدم وجود بيانات كافية عن تأثيره عليهن.

ـ لا يجب الاعتماد على ماء القرنفل كبديل عن العلاج الطبي للسكري أو أي أمراض مزمنة.

وقد يكون شرب ماء القرنفل يومياً وسيلة طبيعية فعّالة لدعم السيطرة على سكر الدم وتعزيز الصحة العامة، لكن يجب استهلاكه باعتدال وتحت إشراف طبي خاصة لمرضى السكري والحوامل.