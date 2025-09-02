مبلغ ضخم .. كم يبلغ الشرط الجزائي في عقد ريبيرو مع الأهلي؟

تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلى إنهاء أزمة الشرط الجزائي في عقد الإسباني خوسيه ريبيرو، بعد إقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة من بيراميدز في الدوري المصري.

جدير بالذكر أن الأهلي قد تعرض للهزيمة بثنائية أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري لموسمه الجاري 2025-2026.

رحيل خوسيه ريبيرو

أعلن النادي الأهلى، توجيه الشكر للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، عن الفترة التي قضاها في تدريب المارد الأحمر.

وأنهى الأهلى، علاقته التعاقدية مع ريبيرو وجهازه المعاون بالتراضي، وجاء ذلك عقب اجتماع لجنة التخطيط بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي، ومحمد يوسف، المدير الرياضي، الذي تمت خلاله مناقشة التقارير المقدمة من المدير الرياضي والمدير الفني.

وفى ضوئها جاء القرار المشار إليه، وأكدت اللجنة في جلستها مع خوسيه ريبيرو تقديرها لما قدمه منذ توليه المسئولية، وأنه بذل الكثير من الجهد لكن النتائج لم تساعده علي استكمال التجربة، في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى تحقيق الطموحات الكبيرة لجماهيره على المستويين المحلي والقاري، وتواصل لجنة التخطيط اجتماعاتها للاستقرار علي التصور النهائي للجهاز الفني الذي سوف يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

أرقام ريبيرو مع الأهلي

تولى خوسيه ريبيرو المهمة الفنية للنادي الأهلى، قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية، وقاد المدرب الإسباني الفريق الأحمر خلال 3 مباريات.

تعادل الأهلى في مواجهتين بمونديال الأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، بينما سقط في فخ الهزيمة أمام بالميراس البرازيلي.

وعلى الصعيد المحلي، تمكن الأهلي من تحقيق فوز وحيد في الدوري المصري أمام فاركو، بينما تعادل أمام مودرن سبورت وغزل المحلة، وسقط في فخ الهزيمة أمام بيراميدز.

الشرط الجزائي في عقد ريبيرو

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، أن الأهلي يسعى للتوصل إلى تسوية مالية مع ريبيرو، تتيح للنادي تقليل قيمة الشرط الجزائي المستحق له، بعد قرار الإقالة الذي جاء على خلفية تراجع النتائج، وآخرها الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وأشار إلى أن عقد ريبيرو يتضمن شرطًا جزائيًا يُفعّل بعد مرور ثلاثة أشهر من توليه المسؤولية، وينص على حصوله على راتب ثلاثة أشهر حال فسخ العقد، وهو ما يعادل نحو 480 ألف دولار (24 مليون جنيه).

وتابع فايق: "إدارة الأهلي تحاول التفاوض من أجل دفع ما يعادل راتب شهر أو شهر ونصف فقط، كنوع من الترضية، لتقليل الخسائر المالية المرتبطة بفسخ التعاقد، وإنهاء الملف بشكل ودي وسريع".

بدوره قال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامج «مع شوبير»، المُذاع عبر «أون سبورت إف إم»: «كل ما يدور حول عدم وجود شرط جزائي في عقد خوسيه ريبيرو أول 3 أشهر، ليس له أساس من الصحة، المدرب له شرط جزائي، وهناك مفاوضات بين الطرفين لتقليل قيمته، ومعلوماتي إن إنهاء العقد قالك المحامين يخلصوها مع بعض، الراجل له شرط جزائي وحصل تفاوض، وممكن يتدفع شهر ونص بدل 3 شهور».